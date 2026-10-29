EN VIVO | Séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026: Cristian Rico defiende el suéter amarillo

La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este jueves 29 de octubre con una jornada clave para las aspiraciones de los favoritos al título. La séptima etapa llevará al pelotón desde La Esperanza hasta Los Encuentros en un recorrido de 142.5 kilómetros que incluirá exigentes ascensos y un circuito inicial de cinco vueltas en Quetzaltenango.

El colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, partirá como líder de la clasificación general y tendrá el desafío de defender el suéter amarillo en una etapa que podría provocar cambios importantes en la lucha por el campeonato.

Los ascensos previstos en el recorrido serán determinantes para los ciclistas que buscan descontar tiempo y mejorar sus posiciones antes de las jornadas finales de la competencia.

La ruta comenzará en La Esperanza y, después del circuito inicial, pasará por Salcajá, Alaska, Nahualá, La Cuchilla y Los Encuentros, antes de concluir en Los Encuentros.

El terreno montañoso promete una jornada exigente, en la que los equipos buscarán imponer su ritmo desde los primeros kilómetros y marcar diferencias entre los principales aspirantes al título.

Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, los resultados y todas las incidencias de la séptima etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, una jornada que podría resultar decisiva para la clasificación general.