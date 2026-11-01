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EN VIVO | Vuelta a Guatemala 2026: siga la décima y última etapa en el Anillo Periférico
El colombiano Jhonatan Chávez, del NU Colombia, saldrá como líder en la última etapa de la Vuelta a Guatemala, una jornada de 121.3 kilómetros en terreno llano en la que defenderá su ventaja para coronarse campeón.
Erick Ávila / PL
La 65 Vuelta a Guatemala vive este domingo su última etapa, de 121.3 kilómetros, con siete vueltas al circuito del Anillo Periférico. Chávez parte con el suéter amarillo y 57 segundos de ventaja sobre su compañero Cristian Rico, que ocupa la segunda posición.
El guatemalteco Wilson Chonay, del Hino One La Red, es el mejor representante nacional y ocupa el tercer lugar, a 1 minuto y 40 segundos del líder. Buscará aprovechar la última jornada para mejorar su posición en el podio.
Los títulos de la montaña y las metas volantes ya se definieron: el estadounidense Logan Unger se coronó campeón de la montaña y Alex Julajuj ganó las metas volantes. Solo queda por definirse la clasificación general.