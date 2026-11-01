EN VIVO | Vuelta a Guatemala 2026: siga la décima y última etapa en el Anillo Periférico

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EN VIVO | Vuelta a Guatemala 2026: siga la décima y última etapa en el Anillo Periférico

El colombiano Jhonatan Chávez, del NU Colombia, saldrá como líder en la última etapa de la Vuelta a Guatemala, una jornada de 121.3 kilómetros en terreno llano en la que defenderá su ventaja para coronarse campeón.

Alejandra Soto

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Erick Ávila / PL

La 65 Vuelta a Guatemala vive este domingo su última etapa, de 121.3 kilómetros, con siete vueltas al circuito del Anillo Periférico. Chávez parte con el suéter amarillo y 57 segundos de ventaja sobre su compañero Cristian Rico, que ocupa la segunda posición.

El guatemalteco Wilson Chonay, del Hino One La Red, es el mejor representante nacional y ocupa el tercer lugar, a 1 minuto y 40 segundos del líder. Buscará aprovechar la última jornada para mejorar su posición en el podio.

Los títulos de la montaña y las metas volantes ya se definieron: el estadounidense Logan Unger se coronó campeón de la montaña y Alex Julajuj ganó las metas volantes. Solo queda por definirse la clasificación general.

01 de noviembre 2026, 10:00h

Sigue la décima etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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Alejandra Soto

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