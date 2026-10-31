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EN VIVO | Vuelta a Guatemala 2026: siga la novena etapa entre Sololá y Ciudad Vieja
Jhonatan Chaves defenderá el liderato en una novena etapa de 139.1 kilómetros que definirá al campeón de la montaña, a una sola jornada del cierre en el Anillo Periférico.
La 65 Vuelta a Guatemala vive este sábado su penúltima etapa con salida a las 9:00 AM frente a la Municipalidad de Sololá y llegada a Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
El colombiano Jhonatan Chaves del NU Colombia partirá con el suéter amarillo tras la cronoescalada de ayer y con 57 segundos de ventaja sobre su compañero Cristian Rico.
El guatemalteco Wilson Chonay del Hino One La Red es tercero a 1 minuto y 40 segundos del líder y buscará descontar tiempo en una jornada de 139.1 kilómetros que pasará por La Cuchilla, Pamezabal, Los Encuentros, Chupol, Tecpán, Patzicía y El Tejar. El recorrido incluye tres metas volantes y cuatro premios de montaña.
La etapa también definirá el título de la montaña, ya que el domingo la etapa final será en terreno llano. El estadounidense Logan Unger lidera con 34 puntos, seguido del guatemalteco Gerson Toc con 30 y Jhonatan Chaves con 26.