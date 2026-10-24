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EN VIVO | Vuelta Ciclística a Guatemala 2026: siga el minuto a minuto de la segunda etapa
El colombiano Johan Rubio defenderá el liderato en una segunda etapa de 212 kilómetros que llevará al pelotón desde Morales Izabal hasta San Antonio La Paz El Progreso en una jornada tan exigente como la inaugural.
La 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala continúa este sábado con su segunda etapa. El colombiano Johan Rubio del equipo NU Colombia partirá con el suéter de líder tras imponerse el viernes en el cerrado esprint final de Puerto Barrios.
La segunda etapa tendrá un recorrido de 212 kilómetros entre Morales Izabal y San Antonio La Paz El Progreso. El pelotón pasará por Los Amates Gualán Santa Cruz Teculután El Rancho Guastatoya y Sanarate en lo que promete ser otra jornada de alta exigencia para todos los competidores.
La etapa contará con ocho premios intermedios: tres metas volantes en Los Amates Toras Mila Teculután y Sanarate y cinco premios de montaña incluyendo la meta final en San Antonio La Paz al kilómetro 212. Ronny Julajuj que llega a solo cinco segundos del líder será uno de los principales rivales de Rubio en la lucha por el liderato.
Sigue la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: