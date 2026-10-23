Deporte Nacional
EN VIVO | Vuelta Ciclística a Guatemala 2026: siga la primera etapa entre Guastatoya y Puerto Barrios
Con un trayecto de 215.4 kilómetros entre Guastatoya y Puerto Barrios, la primera etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala marca el inicio de diez días de intensa competencia sobre las carreteras del país.
Vuelta Ciclística a Guatemala 2026.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca).
La emoción del ciclismo regresa este viernes 23 de octubre con el inicio de la 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, una de las competencias deportivas más importantes y tradicionales del país. Más de un centenar de pedalistas conformarán el pelotón que buscará conquistar el título de una carrera que se disputará durante 10 días y recorrerá distintos departamentos del territorio nacional.
La primera etapa llevará a los ciclistas desde Guastatoya, El Progreso, hasta Puerto Barrios, Izabal, en un exigente recorrido de 215.4 kilómetros. La ruta pasará por El Rancho, Teculután, Santa Cruz, Zacapa, Gualán, Los Amates y Morales, antes de finalizar en Puertos Barrios.
La Vuelta promete jornadas de intensa competencia, con ascensos, esprints y recorridos que pondrán a prueba la resistencia de los corredores nacionales e internacionales, quienes buscarán inscribir su nombre en la historia del ciclismo guatemalteco.
Primera etapa: Guastatoya-Puerto Barrios
- Salida: Guastatoya, El Progreso.
- Meta: Puerto Barrios, Izabal.
- Recorrido: Guastatoya, El Rancho, Teculután, Santa Cruz, Zacapa, Gualán, Los Amates, Morales y Puerto Barrios.
- Distancia: 215.4 kilómetros.
Sigue aquí EN VIVO el minuto a minuto y todas las incidencias de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala.