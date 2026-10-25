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EN VIVO | Vuelta Ciclística a Guatemala 2026: siga la tercera etapa entre Antigua y Coatepeque
José Canastuj defenderá el liderato de la clasificación general sobre el colombiano Cristian Rico en una tercera etapa de 196.5 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque Quetzaltenango.
Fotografía PL / Erick Ávila
La 65 Vuelta a Guatemala continúa este domingo con su tercera etapa. El guatemalteco José Canastuj del ECA Electricidad defenderá el suéter de líder tras una segunda etapa que terminó con Cristian Rico como ganador y NU Colombia sumando su segunda victoria consecutiva.
La salida controlada arrancará a las 8:55 AM desde el Arco de Santa Catalina en Antigua con la carrera oficial comenzando a las 9:00 AM. Desde allí el pelotón se dirigirá hacia Escuintla, San Antonio, San Bernardino, Mazatenango, Cuyotenango y Retalhuleu para terminar en Coatepeque Quetzaltenango.
La etapa contará con cinco premios intermedios entre dos de montaña y tres metas volantes en lo que promete otra jornada de intensa disputa sobre las carreteras guatemaltecas con Canastuj y Cristian Rico como los principales protagonistas de la lucha por el liderato.