¡Guatemala estará en la Vuelta a España! Chumil vuelve a la gran ronda

Sergio Chumil volverá a competir en la Vuelta a España. El Burgos Burpellet BH confirmó este lunes al ciclista guatemalteco entre los ocho corredores que representarán al equipo en la edición 2026, que comenzará el sábado 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada.

Chumil afrontará así su segunda participación consecutiva en la ronda española, luego de que en 2025 se convirtiera en el primer guatemalteco en completar las 21 etapas de una Vuelta a España.

El año pasado terminó en el puesto 69 de la clasificación general, a 2 horas, 49 minutos y 38 segundos del campeón Jonas Vingegaard.

El guatemalteco compartirá equipo con Jesús Herrada, José Manuel Díaz, Mario Aparicio, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, el francés Clément Alleno y el mexicano César Macías.

Herrada será el líder del conjunto: el español fue campeón nacional de ruta en 2013 y 2017 y suma tres victorias de etapa en la Vuelta a España.

Para Chumil será una nueva oportunidad de competir en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, ahora con la experiencia acumulada en su debut.

El Burgos Burpellet BH afrontará una nueva participación en la carrera con el objetivo de buscar protagonismo durante las tres semanas.