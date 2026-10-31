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Deporte Nacional
Vuelta a Guatemala 2026: Intenso tráfico en Chimaltenango obliga a neutralizar la novena etapa
El tráfico en la entrada a Chimaltenango obligó a detener la carrera cerca del kilómetro 110 del recorrido y molestó a los ciclistas, que esperan un cambio de ruta.
PL / Duro al Pedal
La novena etapa de la Vuelta a Guatemala se neutralizó en el kilómetro 110 por el intenso flujo vehicular en la entrada a Chimaltenango. El juez comisario tomó la decisión al ver que el tráfico impedía el paso seguro del pelotón y de los vehículos de la caravana.
Se formó un embudo en la carretera y los corredores quedaron detenidos entre los automóviles. La situación provocó molestia entre los ciclistas, quienes reclamaron por problemas de organización y señalaron que hubo confusión en el tramo.
La neutralización frustró la fuga que tenía la carrera. Los tres corredores que iban al frente, Henry Sam, JoséMuñiz y Donovan Ramírez, perdieron la ventaja que habían construido con esfuerzo durante el recorrido.
Se espera que la carrera se reanude por el libramiento de Chimaltenango para evitar el congestionamiento. Mientras tanto, la penúltima etapa sigue detenida, con la clasificación general y la lucha por el título de la montaña en juego.