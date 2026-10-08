Manuel Rodas abre un nuevo capítulo que lo mantendrá vigente en la Vuelta a Guatemala 2026

El pelotón de la Vuelta extrañará en este 2026 los coordinados movimientos sobre la bicicleta de uno de los grandes protagonistas del ciclismo guatemalteco. Manuel Oseas Rodas, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala, ya no estará en la carretera como competidor. En esta nueva fiesta del ciclismo asumirá la función de coordinador de logística del equipo Decorabaños-Bantrab.

Es el adiós de una activa y exitosa carrera de más de 25 años para el corredor de La Esperanza, Quetzaltenango, quien decidió cerrar una etapa que le dejó triunfos, experiencias y momentos inolvidables. Sin embargo, su relación con la bicicleta no termina. Rodas aclaró que continuará en el futuro con su pedaleo en pruebas sin alta exigencia.

Rodas Ochoa compitió en la pasada Clásica Pre-Vuelta-Chimazat, de cuatro etapas, cuyo cierre fue el 13 de septiembre. Al final ocupó el puesto 25 de la clasificación general.

Ahora, su misión será diferente.

“Mi trabajo en el equipo consistirá en apoyar y asistir al cuerpo técnico (director Alejo Mazariegos). Me encargaré de todo lo necesario para beneficiar al atleta”, manifestó “Meme” en relación con su nueva motivación en el ciclismo.

“Después de ingresar a la meta viene todo el trabajo para atender correcta y debidamente a los corredores; como el tema de la hotelería y alimentación; no es solo llevar un equipo a la Vuelta, sino que los ciclistas deben de recibir lo necesario para que se esfuercen. Esta labor contribuirá a obtener buenos resultados”, agregó.

El cambio no es sencillo para quien durante tantos años estuvo del otro lado, pedaleando por los triunfos.

“Estoy nostálgico por no competir, pero también estoy contento porque sé que la función la cumpliré totalmente. Tengo motivación suficiente, como la tenía cuando competía en el alto rendimiento”.

“Quiero marcar diferencia en esta labor. Será un honor trabajar para lograr lo necesario para el bienestar del corredor. Después, vendrá la posibilidad de ejercer como entrenador. Tengo suficiente experiencia por los años de competir en la alta exigencia”.

SATISFACCIÓN

Por el significado y por la alegría que provoca en los aficionados, los mejores momentos de Manuel fueron los triunfos en las dos Vueltas a Guatemala, en 2017 y 2019.

“El primero, porque se ganó tras 17 años de no tener esa satisfacción, pero ambas victorias fueron de alto significado”.

Además de esos éxitos, “Meme” tuvo el honor de portar el suéter de líder un total de 16 veces. El primer contacto con el liderato lo saboreó en 2015, al vencer en su prueba favorita, la contrarreloj. Ese año mantuvo el suéter en cinco etapas.

Un año después fue el “amo” de la general en tres oportunidades. En 2017 y 2019 lo llevó en cuatro oportunidades, respectivamente. En ese 2019 tuvo su último contacto con el emblemático distintivo de líder.

El “Olímpico” debutó en Vueltas en 2003 con el Xela “B”-Motores Hino-Radio 10-Bicimanía. Conquistó su primer triunfo de etapa en 2006.

En su dorado historial ciclístico dejó los apuntes de tres participaciones olímpicas: los Juegos de Londres, Inglaterra; Río de Janeiro, Brasil, y Tokio, Japón. Agregó dos citas en Campeonatos del Mundo, el último en el pasado septiembre en Vancouver, Canadá. Anteriormente, participó en el Mundial en Richmond, Virginia, Estados Unidos, en 2025.

Rodas Ochoa también brilló en las pruebas de pista. “Ganar una medalla para Guatemala y escuchar las notas de nuestro Himno es un orgullo. Es una sensación distinta, diferente, pero uno se estremece de satisfacción. Son momentos que son complicados de describir con palabras”, resumió.

El originario de La Esperanza, Quetzaltenango, subió al podio en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Centroamericanos. Ganó en las pruebas de ruta y contrarreloj.

“Es un orgullo”, manifestó.

De acuerdo con sus datos, logró en 11 ocasiones el título nacional de contrarreloj, su carrera favorita.

Ahora, aunque su lugar en el pelotón será distinto, Manuel Rodas seguirá ligado al ciclismo. La bicicleta que durante más de 25 años lo llevó a conquistar metas y vestir de líder tendrá, desde este 2026, una nueva historia que contar junto a él.