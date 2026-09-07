Municipal mantiene el liderato del Apertura 2026, Antigua lo sigue y Suchitepéquez es último

Municipal conservó el liderato del Torneo Apertura 2026, luego de empatar sin goles frente a Deportivo San Pedro en una jornada que permitió a Antigua GFC acercarse nuevamente a la cima.

Los rojos suman 16 puntos en siete partidos y continúan en el primer puesto, respaldados también por la mejor defensa del campeonato, con apenas dos goles recibidos.

El empate ante San Pedro dejó escapar una oportunidad para ampliar la ventaja, pero Municipal mantiene un punto de diferencia sobre Antigua GFC, que aprovechó su triunfo 2-1 contra Aurora FC para llegar a 15 unidades.

El conjunto colonial, además, tiene un partido menos y se mantiene como el equipo más goleador del torneo, con 14 anotaciones.

La lucha por los primeros puestos también mantiene a San Pedro entre los protagonistas. El recién ascendido consiguió un valioso empate ante Municipal y llegó a 13 puntos, consolidándose en la tercera posición, mientras Guastatoya derrotó 1-0 a Cobán Imperial y alcanzó las 12 unidades.

En la zona media, Xelajú MC firmó uno de los resultados más contundentes de la jornada al golear 4-0 a Marquense, triunfo que le permitió llegar a 10 puntos.

Mixco y Comunicaciones empataron 1-1, aunque los cremas corren el riesgo de perder el punto conseguido de visita por haber jugado durante un tiempo del choque, con seis extranjeros en la cancha.

Aurora cayó ante Antigua y se quedó con nueve unidades.

La situación más preocupante continúa siendo la de Suchitepéquez.

Los venados perdieron 2-0 contra Malacateco y permanecen en el último lugar del campeonato con cuatro puntos.

El equipo mazateco comparte esa cantidad con Cobán Imperial, pero tiene la peor diferencia de goles del torneo, con -8, y vuelve a quedar bajo presión en la pelea por abandonar el fondo de la clasificación.