Selección guatemalteca de ciclismo viaja a Montreal para el Mundial de Ruta 2026

Guatemala estará presente en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. Parte de la delegación chapina ya se encuentra en camino a Canadá para competir en uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico mundial que se disputará del 20 al 27 de septiembre en la ciudad canadiense.

Entre los atletas que viajaron se encuentran Melvin Torres, Anderson Ajpacajá, Gaby Soto, Andrea Vásquez y Sofía Robles. La delegación se completará con Hannia Puac quien se unirá directamente en Canadá al resto del grupo guatemalteco.

El Mundial de Montreal 2026 contará con un recorrido basado en el circuito del Gran Premio de Montreal con tres ascensiones selectivas que pondrán a prueba a los mejores ciclistas del mundo. Guatemala tendrá un representante en la prueba élite masculina en lo que será una oportunidad importante para el ciclismo nacional en el escenario mundial.

La gran ausencia del certamen será Tadej Pogačar quien tuvo que abandonar la temporada tras su fuerte caída en la Vuelta a España. La baja del esloveno abre el panorama para otros favoritos al arcoíris en lo que promete ser un Mundial muy abierto en las calles de Montreal.