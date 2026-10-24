Deporte Nacional
Vuelta a Guatemala 2026: detalles del recorrido de la segunda etapa, que tendrá 212 kilómetros
Luego de conquistar la etapa inaugural entre Guastatoya y Puerto Barrios, el colombiano Johan Steven Rubio saltará nuevamente a la carretera con la misión de defender el suéter de líder.
Vuelta a Guatemala 2026.
La 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continuará este sábado 24 de octubre con la disputa de la segunda etapa, una jornada que promete emociones y una intensa lucha por el liderato de la clasificación general.
Tras imponerse en la jornada inaugural, el colombiano Johan Steven Rubio defenderá el suéter de líder, luego de conquistar la victoria en un exigente recorrido de 215.4 kilómetros entre Guastatoya, El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal.
La segunda etapa tendrá un recorrido de 212 kilómetros entre Morales, Izabal, y San Antonio La Paz, El Progreso. El pelotón pasará por Los Amates, Gualán, Santa Cruz, Teculután, El Rancho, Guastatoya y Sanarate, en un trayecto en el que los equipos buscarán aprovechar las oportunidades de ataque para descontar tiempo en la clasificación general.
Mientras Rubio intentará conservar el liderato, sus rivales buscarán arrebatarle el primer lugar en una jornada que promete una intensa disputa en las carreteras guatemaltecas.
Vuelta a Guatemala contará con la participación de los siguientes diez equipos nacionales:
- Hino-One-La Red-Suzuki
- ECA Electricidad Ciclismo
- Decorabaños Bantrab
- Castelli-Delux-Red Hook
- Asociación de San Marcos Acredicom
- Asociación de Quiché Frank Sport Wear
- Asociación de Sololá Intercop RL
- Copeba-Muni Toto-Pablo Yax-FAW
- Forza Delivery Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehue
- Master Xela
Equipos extranjeros participantes
- Nu Colombia
- Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica)
- Banco Industrial 4WD Rent a Car (Honduras)
- Canel’s Java (México)
- Arenas Tlax-Mex (México)
- Pio Rico Cycling Team (Bolivia)
- Momentum Racing-Repuestos Aquaroni-Quici
- Selección de Panamá