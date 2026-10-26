Deporte Nacional
Vuelta a Guatemala 2026 EN VIVO: siga la cuarta etapa entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta
San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta serán los puntos de partida y llegada de una jornada llamada a marcar diferencias.
Alejandro Granados defiende el liderato en la Vuelta a Guatemala 2026.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
La 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este lunes 26 de octubre con la disputa de la cuarta etapa, una jornada en la que la montaña podría provocar cambios importantes en la clasificación general de la máxima competencia ciclística del país.
La tercera etapa se definió en un emocionante esprint, en el que el guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino-One-La Red, se quedó con la victoria. Además, el costarricense Alejandro Granados asumió el liderato de la clasificación general, por lo que buscará defender el suéter amarillo en un recorrido que promete ser uno de los más exigentes hasta el momento.
La cuarta etapa tendrá un recorrido de 119 kilómetros, con salida en San Felipe, Retalhuleu, y paso por Coatepeque, Pajapita, Cruce La Virgen, Catarina y El Rodeo, antes de finalizar en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
Con un trazado montañoso y varios ascensos que podrían marcar diferencias entre los favoritos, se espera una jornada de ataques y movimientos estratégicos en la lucha por el liderato de la competencia.
Recorrido de la cuarta etapa (119 kilómetros)
- Salida: San Felipe, Retalhuleu.
- Coatepeque.
- Pajapita.
- Cruce La Virgen.
- Catarina.
- El Rodeo.
- Meta: San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto y todas las incidencias de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026.