Vuelta a Guatemala 2026: los ciclistas nacionales que buscan desafiar a los extranjeros

La edición 65 de la Vuelta a Guatemala se presenta como un desafío para los mejores exponentes del ciclismo nacional, quienes buscarán plantar cara a la legión extranjera y demostrar que el talento guatemalteco tiene argumentos para pelear por los primeros puestos de la clasificación general. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, las figuras locales necesitarán el respaldo de sus equipos en las exigentes etapas que marcarán el recorrido.



Una de las principales apuestas será Fredy Toc, del ECA Electricidad, quien llega motivado tras conquistar la clasificación de montaña en el Tour de Panamá y vestir el maillot de líder durante algunas etapas. Además, el pedalista ostenta el reconocimiento como mejor guatemalteco de la Vuelta 2025, cuando terminó octavo en la clasificación general individual.



A su lado estará su hermano Gerson Toc, quien conoce el camino hacia la gloria, pues fue el último corredor nacional en conquistar la Vuelta, en el 2023, cuando defendía los colores del Decorabaños. Ambos representan una dupla con argumentos para buscar protagonismo, aunque su rendimiento también dependerá del trabajo colectivo.



El ECA Electricidad reforzó su estructura con Nelson Panjoj, procedente de la Asociación de Chimaltenango, un corredor que podría convertirse en pieza importante para respaldar a sus líderes, especialmente en los exigentes tramos de montaña.



Apuesta continental



Otro conjunto llamado a pelear por los puestos de honor es el Hino-One-La Red, que afrontará el reto con el respaldo de su categoría Continental. Entre sus principales cartas figura Mardoqueo Vásquez, bicampeón de la competencia, quien intentará aprovechar su experiencia para recuperar el protagonismo.



Junto a él aparece Édgar Torres, quien firmó una destacada participación en la edición anterior. Ambos serán fundamentales para las aspiraciones de una escuadra que pretende volver a la cima, después de sus conquistas en el 2020 y el 2022.



Busca nuevos referentes



El Decorabaños, tricampeón de la Vuelta a Guatemala, también quiere mantenerse entre los protagonistas. Luego del retiro de Manuel Rodas, su histórico referente, Henry Sam y Julio Ispaché aparecen como las principales cartas del equipo quetzalteco, dirigido por Alejo Mazariegos.



A la lista se suma Álex Rony Julajuj, quien dejó el Red Hook para reforzar al Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe. Reconocido por su combatividad y capacidad en la montaña, el sololateco buscará aprovechar su experiencia para convertirse en una amenaza para los favoritos.



La legión extranjera tendrá rivales exigentes. Guatemala cuenta con corredores capaces de desafiarla, pero necesitará estrategia, fortaleza y trabajo colectivo para convertir sus aspiraciones en resultados.