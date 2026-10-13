Vuelta a Guatemala: la historia de las metas volantes y sus grandes protagonistas

A 10 días del arranque de la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, la historia de las metas volantes cobra protagonismo con una clasificación que premia la velocidad y la explosividad de los corredores.

Las metas volantes, esprints de velocidad que se disputan durante las etapas, se incorporaron por primera vez a la Vuelta a Guatemala en la edición de 1973, la número 17.

El primer campeón de esta especialidad fue el español Ángel Martín Menchero, quien totalizó 18 puntos.

En 1981, el guatemalteco Virgilio, conocido como el Grillo Pineda, del equipo Laminarca-Transportes Relámpago B, tuvo el honor de convertirse en el primer ciclista nacional en subir al podio de las metas volantes, al ocupar el tercer lugar con 13 puntos. Además, terminó segundo en la clasificación de montaña, con 33 puntos.

Luis Leonardo Tobar, de Colombia, fue el campeón de aquella Vuelta, con un tiempo acumulado de 42 horas, siete minutos y 22 segundos. Su compatriota Alberto Duarte conquistó el título de la montaña, al sumar 84 puntos.

En esa edición, los colombianos dominaron la competición, pues también conquistaron el primer lugar por equipos y colocaron a tres de sus corredores entre los primeros puestos de la clasificación general individual: Tobar, Carlos Campaña y Duarte. El cuarto lugar fue para Juan de Dios Morales.

Los guatemaltecos lucharon frente a los representantes extranjeros, aunque quedaron relegados a posiciones secundarias. El mejor nacional fue el quetzalteco Mario Antonio Nufio, seguido por Samuel de Jesús Herrera y Saturnino Rustrián, quienes ocuparon el sexto, séptimo y undécimo puestos, respectivamente.

Los ciclistas guatemaltecos acumulan ocho victorias en la clasificación de metas volantes. Sergio Raúl Godoy abrió esa cuenta en 1997 y volvió a conquistar el título en 1998. Hasta el momento, es el único nacional que ha ganado esta distinción en dos ediciones consecutivas.

IIncentivo adicional

A lo largo de la historia de la Vuelta a Guatemala, las metas volantes se han convertido en una disputa paralela a la clasificación general y a la montaña.

Esta especialidad premia la velocidad y la capacidad de los corredores para sumar puntos en los esprints intermedios de cada etapa.

La competición no se celebró en 1974 ni en 1978. Tampoco hubo Vuelta en el 2005, debido a los efectos de la tormenta Stan, que afectó gravemente a Guatemala. En el 2011, las inundaciones impidieron la realización de la carrera.

Además, en el 2021, la pandemia de covid-19 volvió a interrumpir la tradición de la prueba, por lo que no hubo un ganador de las metas volantes en esa edición. Estas interrupciones explican los años sin campeón en el listado histórico.

Colombia domina

Colombia es el país con más títulos de metas volantes en el registro proporcionado, con 10 victorias. Guatemala ocupa el segundo lugar, con ocho, seguida de México, que suma siete. EE. UU. aparece con seis conquistas, mientras que Ecuador y Cuba acumulan cuatro cada uno. Estos resultados reflejan la presencia de corredores de distintas nacionalidades en una clasificación que, desde su incorporación en 1973, forma parte de la historia de la Vuelta a Guatemala.

El último guatemalteco en ganar este tipo de pruebas fue Brayan Ríos, integrante del equipo Asociación de Quetzaltenango-Cerámicas Castelli, quien en el 2023 se confirmó como campeón de metas volantes de la edición 62 de la vuelta ciclística a Guatemala.

Ríos, originario de Quiché, validó la corona durante los primeros kilómetros de la décima y última etapa, disputada en el Anillo Periférico, con acumulado parcial de 48 puntos.

Los más ganadores

Carlos Manuel Hernández, de México, y Byron Patricio Guamá, de Ecuador, comparten el récord de más títulos en la clasificación de metas volantes de la Vuelta a Guatemala, con cuatro conquistas cada uno. Hernández logró sus victorias en el 2000, 2001, 2002 y 2004, mientras que Guamá se impuso en el 2009, 2013, 2017 y 2020. Ambos corredores dejaron su huella en esta especialidad.

En la edición 2025, Alejandro Osorio terminó como el gran protagonista de los esprints. El colombiano del Orgullo Paisa se coronó campeón de la clasificación de regularidad con 86 puntos totales y la clasificación de metas volantes con 58 puntos, al superar ampliamente a Cormac MacGeough (25 puntos) y Juan Pablo Rendón (23 puntos).