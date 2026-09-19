Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora, fecha y bajas para el derbi de LaLiga

El partido más esperado de la séptima jornada de LaLiga 2026-27 llega este domingo, cuando Atlético de Madrid y Real Madrid se midan en el Estadio Metropolitano. Los dos grandes rivales buscan seguir la estela del líder Barcelona, que marcha invicto.

Atlético llega al derbi en un gran momento. Los colchoneros vienen de golear 4-0 al Osasuna y 3-0 a la Real Sociedad, con la portería en cero en ambos encuentros, reflejo de la solidez defensiva del equipo de Diego Simeone.

Además, la posible incorporación de Julián Álvarez sería una noticia importante para el conjunto rojiblanco. El delantero se recupera de una sobrecarga muscular y podría estar disponible para el enfrentamiento contra el Real Madrid.

Real Madrid llega al Metropolitano con Kylian Mbappé como máximo goleador de LaLiga, con siete tantos, y tras ganar cinco de sus seis partidos. Sin embargo, ante Elche dejó escapar una ventaja de 2-0 antes de imponerse 3-2 en el tiempo añadido.

Los datos del partido

Domingo 20 de septiembre de 2026

8:15 AM hora Guatemala / 16:15 horario España

Estadio Metropolitano Madrid España

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Atlético de Madrid llega con la baja confirmada de Alexander Sorloth por lesión muscular mientras que Pablo Barrios es duda. Por parte del Real Madrid las ausencias son Éder Militão Rodrygo y Ferland Mendy todos por lesión en lo que obliga a Mourinho a reorganizar su defensa para el derbi de la capital.