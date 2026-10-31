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EN VIVO | Barcelona vs. Alavés: siga el minuto a minuto de la jornada 11 de LaLiga
Los azulgranas buscan reponerse de su derrota en el Clásico y recuperar el liderato que el Atlético de Madrid tomó momentáneamente esta mañana.
Foto Prensa Libre: EFE / Enric Fontcuberta.
Barcelona recibe al Alavés hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala) en el Spotify Camp Nou, por la jornada 11 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega con 27 puntos y quiere demostrar que la derrota ante el Real Madrid en el Clásico fue solo un tropiezo.
Los azulgranas vuelven a la competencia con la necesidad de recuperar el primer lugar, que el Atlético de Madrid ocupó temporalmente esta mañana. Una victoria les permitiría volver a la cima de la tabla.
El Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, visita el Camp Nou con ganas de sorprender. Los vitorianos no ganan desde la cuarta jornada, pero buscan acercarse a la zona alta de la clasificación.