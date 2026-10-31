EN VIVO | Barcelona vs. Alavés: siga el minuto a minuto de la jornada 11 de LaLiga

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Los azulgranas buscan reponerse de su derrota en el Clásico y recuperar el liderato que el Atlético de Madrid tomó momentáneamente esta mañana.

Alejandra Soto

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BARCELONA, 25/10/2026.- Los jugadores del FC Barcelona tras conseguir el primer gol de su equipo durante el encuentro de Laliga EA Sports que disputan este domingo FC Barcelona y Real Madrid en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta.

Foto Prensa Libre: EFE / Enric Fontcuberta.

Barcelona recibe al Alavés hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala) en el Spotify Camp Nou, por la jornada 11 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llega con 27 puntos y quiere demostrar que la derrota ante el Real Madrid en el Clásico fue solo un tropiezo.

Los azulgranas vuelven a la competencia con la necesidad de recuperar el primer lugar, que el Atlético de Madrid ocupó temporalmente esta mañana. Una victoria les permitiría volver a la cima de la tabla.

El Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, visita el Camp Nou con ganas de sorprender. Los vitorianos no ganan desde la cuarta jornada, pero buscan acercarse a la zona alta de la clasificación.

31 de octubre 2026, 14:00h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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