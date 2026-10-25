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EN VIVO | Barcelona vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto del Clásico de LaLiga
Los azulgranas líderes invictos reciben al Real Madrid este domingo en el Camp Nou en un Clásico donde los merengues buscarán evitar que el Barcelona se afiance en lo más alto de LaLiga.
Los azulgranas líderes invictos reciben al Real Madrid este domingo en el Camp Nou en un Clásico donde los merengues buscarán evitar que el Barcelona se afiance en lo más alto de LaLiga. (Foto Prensa Libre: EFE/Enric Fontcuberta).
Barcelona y Real Madrid protagonizan este domingo uno de los partidos más esperados de la temporada en el Camp Nou a las 2:00 PM (hora de Guatemala). Los azulgranas llegan como líderes invictos con 27 puntos tras nueve victorias consecutivas mientras el Real Madrid ocupa la tercera posición con 21 puntos a seis del líder.
El Clásico llega marcado por las bajas del Real Madrid. Courtois fue descartado de última hora por un proceso gripal y Lunin será el portero titular mientras que Vinícius cumple suspensión y Mendy Asencio y Rodrygo se pierden el partido por lesión.
El partido promete ser de los más intensos del año con Barcelona buscando ampliar su ventaja en la cima y un Real Madrid que necesita ganar para mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga 2026-27.