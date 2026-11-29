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EN VIVO | Deportivo La Coruña vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la jornada 14 de LaLiga
El líder de LaLiga visita hoy al Deportivo de La Coruña a las 9:15 AM, hora de Guatemala, con la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima tras la derrota del Real Madrid.
PL / EFE/ Enric Fontcuberta
Deportivo de La Coruña y FC Barcelona se enfrentan este domingo en el estadio Riazor, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. El conjunto azulgrana lidera la tabla con 36 puntos, producto de 12 victorias y una derrota, y llega tras vencer 3-2 al Villarreal en su último partido. El Deportivo es decimotercero con 15 puntos y viene de caer 3-1 ante el Alavés.
El Barcelona tiene a su perseguidor más cercano, el Atlético de Madrid, a dos puntos, con 34, y al Real Madrid a tres, con 33, tras la derrota 1-2 de los merengues ante el Alavés este sábado. Con una victoria, los azulgranas llegarían a 39.
El Deportivo suma 3 victorias, 6 empates y 4 derrotas, y busca sumar ante su afición frente al líder del torneo. El próximo compromiso del Barcelona será el miércoles 2 de diciembre, cuando reciba al Atlético de Madrid.