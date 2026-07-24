EN VIVO | Municipal vs Mixco: siga el minuto a minuto del debut escarlata en el Apertura 2026

Municipal debuta esta noche en la Liga Nacional con el objetivo de comenzar con una victoria el Torneo Apertura 2026. El campeón nacional defenderá su título cuando reciba a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol", en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

El conjunto escarlata buscará aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos del campeonato, mientras que Mixco intentará sorprender y comenzar con una victoria su participación en el certamen.

Se espera un partido disputado entre dos equipos que aspiran a comenzar con buen ritmo la nueva temporada del futbol guatemalteco. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del partido entre Municipal y Mixco en punto de las 20:00 horas, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.