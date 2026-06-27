Fútbol Internacional
EN VIVO | RD Congo vs. Uzbekistán: sigue el minuto a minuto del cierre del Grupo K del Mundial 2026
Ambas selecciones llegan con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda como mejores terceros en el Estadio Atlanta, en el partido que cierra la fase de grupos del grupo k.
Jugadores de Congo posan este martes, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y RD Congo, en el estadio Akron en Guadalajara (México). (Foto Prensa Libre: EFE/ Francisco Guasco).
República Democrática del Congo y Uzbekistán cierran este sábado el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. Ambas selecciones necesitan ganar para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda.
El conjunto congoleño llega con un empate ante Portugal y una derrota frente a Colombia, mientras que Uzbekistán afronta el duelo tras perder sus dos primeros partidos del torneo.
Además de la victoria, ambos equipos dependerán del resultado entre Colombia y Portugal, que se juega de manera simultánea en Miami y definirá las posiciones del grupo.
El encuentro también podría influir en la clasificación de los mejores terceros del Mundial 2026. Por ello, tanto congoleños como uzbekos afrontarán el partido como una auténtica final.
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