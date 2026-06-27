EN VIVO | RD Congo vs. Uzbekistán: sigue el minuto a minuto del cierre del Grupo K del Mundial 2026

República Democrática del Congo y Uzbekistán cierran este sábado el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. Ambas selecciones necesitan ganar para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto congoleño llega con un empate ante Portugal y una derrota frente a Colombia, mientras que Uzbekistán afronta el duelo tras perder sus dos primeros partidos del torneo.

Además de la victoria, ambos equipos dependerán del resultado entre Colombia y Portugal, que se juega de manera simultánea en Miami y definirá las posiciones del grupo.

El encuentro también podría influir en la clasificación de los mejores terceros del Mundial 2026. Por ello, tanto congoleños como uzbekos afrontarán el partido como una auténtica final.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: