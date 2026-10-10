EN VIVO | Real Madrid busca recuperarse ante Villarreal en el Bernabéu: siga el partido de LaLiga

Real Madrid y Villarreal se miden este sábado a la 1:00 PM hora Guatemala en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 8 de LaLiga 2026-27. Los merengues llegan al partido en la cuarta posición con 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas en lo que ha sido un arranque irregular para el conjunto de José Mourinho.

Villarreal llega al Bernabéu en la novena posición con ocho puntos tras dos victorias dos empates y tres derrotas. Los amarillos vienen de vencer 3-1 a Levante en casa en lo que les da algo de confianza antes de visitar al conjunto merengue este sábado.

El historial entre ambos favorece al Real Madrid que en los últimos cinco enfrentamientos acumula cuatro victorias y un empate. Los merengues que tienen puntaje perfecto como locales en esta temporada buscarán aprovechar su condición de anfitriones para sumar tres puntos y seguir la presión sobre el líder Barcelona.

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