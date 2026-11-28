Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala) en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Los merengues son terceros con 33 puntos, a tres del líder Barcelona, y vienen de vencer 2-1 al Celta de Vigo en su más reciente partido de liga.

Los vitorianos son novenos con 16 y llegan tras ganar 3-1 al Deportivo de La Coruña. El equipo madridista suma 11 victorias y 2 derrotas en 13 partidos. Una de ellas fue ante el Atlético de Madrid, al que visitó el 20 de septiembre, y la otra en la primera jornada ante el Betis. En el último mes también ganó 2-1 al Barcelona como visitante y 3-0 al Valencia.

El Alavés, por su parte, tiene 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y su único triunfo por más de un gol de diferencia fuera de casa no existe en lo que va del torneo: no ha ganado como visitante en los partidos que he podido revisar. Antes de visitar al Madrid empató 0-0 con el Sevilla y perdió 6-1 ante el Barcelona.