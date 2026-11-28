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EN VIVO | Real Madrid vs. Alavés: siga el minuto a minuto de la jornada 14 de LaLiga
El Real Madrid recibe este sábado al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, con la intención de sumar para mantenerse cerca de la cima de la tabla.
PL / EFE
Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala) en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Los merengues son terceros con 33 puntos, a tres del líder Barcelona, y vienen de vencer 2-1 al Celta de Vigo en su más reciente partido de liga.
Los vitorianos son novenos con 16 y llegan tras ganar 3-1 al Deportivo de La Coruña. El equipo madridista suma 11 victorias y 2 derrotas en 13 partidos. Una de ellas fue ante el Atlético de Madrid, al que visitó el 20 de septiembre, y la otra en la primera jornada ante el Betis. En el último mes también ganó 2-1 al Barcelona como visitante y 3-0 al Valencia.
El Alavés, por su parte, tiene 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y su único triunfo por más de un gol de diferencia fuera de casa no existe en lo que va del torneo: no ha ganado como visitante en los partidos que he podido revisar. Antes de visitar al Madrid empató 0-0 con el Sevilla y perdió 6-1 ante el Barcelona.