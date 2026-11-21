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EN VIVO | Real Madrid vs. Celta: siga el minuto a minuto de la jornada 13 de LaLiga
Los merengues reciben al Celta de Vigo este sábado en el Santiago Bernabéu, con la intención de seguir presionando al líder Barcelona.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y Real Madrid disputan este sábado en el estadio de Mestalla. (Foto Prensa Libre: EFE/Biel Alino).
Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala) en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 13 de LaLiga. Los merengues son segundos con 30 puntos y llegan con cuatro victorias consecutivas en el campeonato, la última un 0-3 en Mestalla ante el Valencia, con la portería en cero.
El equipo de José Mourinho quiere aprovechar su buen momento para mantenerse cerca del Barcelona, que suma 33 puntos y juega mañana contra el Villarreal. Una victoria le permitiría recortar distancia, al menos por un día.
El Celta es duodécimo con 12 puntos en 11 partidos y viene de empatar 0-0 con el Levante en Balaídos, tras perder ante el Rayo Vallecano. Los gallegos tienen problemas para concretar sus ocasiones y buscan dar un golpe en el Bernabéu para escalar posiciones.