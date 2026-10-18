Fútbol Internacional
EN VIVO | Real Madrid vs. Sevilla: siga el minuto a minuto de la jornada 9 de LaLiga
Los merengues reciben al Sevilla este domingo a las 2:00 PM en el Santiago Bernabéu buscando sumar tres puntos para seguir presionando al líder Barcelona a una semana del Clásico.
Real Madrid y Sevilla se miden este domingo a las 2:00 PM hora Guatemala en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 9 de LaLiga 2026-27. Los merengues que vienen de vencer 1-0 al Villarreal llegan en la cuarta posición con 18 puntos y necesitan ganar para seguir acercándose al líder Barcelona.
Sevilla llega al Bernabéu en la quinta posición con 14 puntos tras empatar ante el Levante en su último compromiso. Los sevillanos buscarán sorprender al conjunto de Mourinho en lo que promete ser un partido muy atractivo en el Bernabéu.
El partido tiene además un ingrediente especial ya que el Real Madrid buscará llegar con la confianza al máximo al Clásico ante el Barcelona programado para el próximo fin de semana en lo que será uno de los partidos más esperados de la temporada en España.
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