Fútbol Internacional
EN VIVO | Sevilla vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la séptima jornada de LaLiga
El líder invicto del campeonato visita el Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado a la 13.00 horas en un duelo donde el Barcelona buscará mantener su paso perfecto ante un Sevilla que llega en la quinta posición.
BARCELONA, 17/05/2026.- El delantero del FC Barcelona Raphinha celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que FC Barcelona y Real Betis disputan este domingo en el Camp Nou. (Foto Prensa Libre: EFE/ Alberto Estévez).
Sevilla y Barcelona protagonizan este sábado uno de los partidos más atractivos de la séptima jornada de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los azulgranas que llegan como líderes invictos con 18 puntos y seis victorias en seis partidos buscarán mantener su paso perfecto en el campeonato español.
Sevilla llega al partido en la quinta posición con 13 puntos tras cuatro victorias un empate y una derrota en lo que ha sido un sólido arranque de temporada para los andaluces. Los locales dirigidos por su cuerpo técnico intentarán hacerse fuertes ante uno de los equipos más en forma del continente europeo.
El Barcelona llega al partido con la confianza de quien ha ganado todos sus partidos en LaLiga esta temporada. Los azulgranas con Lamine Yamal y Raphinha como figuras del torneo buscarán seguir sumando victorias antes del parón por los compromisos de selecciones nacionales.
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