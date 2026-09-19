EN VIVO | Sevilla vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la séptima jornada de LaLiga

Sevilla y Barcelona protagonizan este sábado uno de los partidos más atractivos de la séptima jornada de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los azulgranas que llegan como líderes invictos con 18 puntos y seis victorias en seis partidos buscarán mantener su paso perfecto en el campeonato español.

Sevilla llega al partido en la quinta posición con 13 puntos tras cuatro victorias un empate y una derrota en lo que ha sido un sólido arranque de temporada para los andaluces. Los locales dirigidos por su cuerpo técnico intentarán hacerse fuertes ante uno de los equipos más en forma del continente europeo.

El Barcelona llega al partido con la confianza de quien ha ganado todos sus partidos en LaLiga esta temporada. Los azulgranas con Lamine Yamal y Raphinha como figuras del torneo buscarán seguir sumando victorias antes del parón por los compromisos de selecciones nacionales.

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