Entre 10 y 15 días de baja: el Real Madrid confirma la lesión de rodilla de Mbappé

El Real Madrid encendió las alarmas este viernes. Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante el partido de Francia ante Turquía por la Liga de Naciones y abandonó la concentración gala para regresar a Madrid y someterse a pruebas médicas.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé los Servicios Médicos del Real Madrid le han diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución" confirmó el club blanco en un comunicado oficial este sábado.

La lesión ocurrió al minuto 54 del partido ante Turquía cuando Mbappé anotó el gol de la victoria para Francia 1-0. El delantero se hizo daño en la pierna izquierda de apoyo al golpear el balón con la derecha en lo que fue un momento agridulce para el francés que marcó pero tuvo que abandonar el campo.

Las pruebas médicas descartaron una lesión de mayor gravedad. El plazo estimado de recuperación es de entre 10 y 12 días lo que le impedirá disputar los tres próximos partidos de la selección francesa pero le permitiría estar disponible para el regreso del Real Madrid a LaLiga el 10 de octubre ante el Villarreal en el Bernabéu.

⚽️ BUUUUUUT DE MBAPPÉ ! 🇫🇷🔥



Le capitaine des Bleus ouvre le score et délivre la France ! 🤩



🇹🇷 Turquie 0-1 France 🇫🇷 pic.twitter.com/QU1KfUv345 — TF1 (@TF1) September 25, 2026

Mbappé no es el único jugador del Real Madrid afectado por la fecha FIFA. Ibrahima Konaté también tuvo que abandonar la concentración de Francia para regresar a Madrid tras sufrir una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha en lo que complica aún más el panorama del conjunto blanco para el regreso a la competición.

La lesión llega en un mal momento para el Real Madrid que ve cómo dos de sus jugadores regresan tocados de la fecha internacional. Mourinho deberá esperar la evolución de ambos futbolistas antes de confirmar si estarán disponibles para el duelo ante el Villarreal que abrirá el regreso de LaLiga tras el parón.

La buena noticia para el madridismo es que la lesión de Mbappé no parece de gravedad. Si la recuperación evoluciona favorablemente el francés podría estar disponible para el partido ante el Villarreal en lo que sería un alivio enorme para el Real Madrid que no quiere perder a su máximo goleador por más tiempo del necesario.