Fútbol Internacional
¿Era roja? La polémica entrada de Kang-In Lee sobre Federico Valverde en el derbi madrileño
Kang-In Lee pisó el tobillo de Valverde al filo del descanso en una acción que el árbitro sancionó con falta sin mostrar cartulina generando debate sobre la decisión arbitral en el derbi madrileño del Metropolitano.
Kang-In Lee en la polémica entrada sobre Fede Valverde durante el derbi del Metropolitano entre Atlético de Madrid y Real Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/RS).
Al filo del descanso con el marcador 0-0 Kang-In Lee realizó una entrada sobre el tobillo de Fede Valverde con la plancha. El árbitro Ortiz Arias señaló falta pero no mostró cartulina pese a tener visión clara de la acción.
Desde el VAR tampoco hubo intervención aunque las imágenes mostraron el impacto del coreano sobre el pie de apoyo del uruguayo. La jugada generó protestas del bando blanco que consideró que la acción merecía al menos tarjeta amarilla.
No fue la única acción polémica del primer tiempo. Cuti Romero protagonizó una entrada sobre Bellingham que tras la revisión del VAR fue sancionada con amarilla aunque el banquillo del Real Madrid reclamaba la expulsión.
En el segundo tiempo Huijsen fue expulsado tras la revisión de un penalti sobre Giuliano Simeone. Con diez jugadores el Atlético anotó dos goles con Grimaldo y Jonathan David para llevarse el derbi 2-1 en el Metropolitano.
September 20, 2026