El Barcelona recibe al Villarreal este domingo 22 de noviembre a las 7:00 AM, hora de Guatemala, en el Camp Nou, por la jornada 13 de LaLiga. Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que Andreas Christensen será baja por problemas musculares y que Pau Cubarsí comenzará en el banquillo.

El central danés se perderá los próximos dos partidos. Flick explicó que decidió no viajar con su selección para terminar de recuperarse, y reconoció su estado de ánimo: "Está muy decepcionado". Aun así, lo defendió como uno de los mejores defensas cuando está bien.

Cubarsí arrastra molestias en el psoas, que aparecieron tras el partido de España ante Inglaterra. El técnico quiere cuidarlo y dijo que decidirá más adelante si viaja a Bakú para el partido de Champions.

La falta de centrales hizo que Flick hasta bromeara: "Yo tampoco sé qué opciones tengo en defensa". Según la prensa española, Eric García volvería a la titularidad junto a Gerard Martín.

Los que regresan

El técnico recupera a Jules Koundé y a Eric García, que vuelven tras semanas de baja, y confirmó que Raphinha regresó en buenas condiciones de Brasil y está listo para jugar. Los medios españoles también mencionan a Frenkie de Jong y a Dani Olmo entre los disponibles.

Con tres regresos y dos defensas con problemas, Flick no adelantó rotaciones concretas. Dijo que el equipo está en un buen momento y que el calendario exige gestionar los minutos de toda la plantilla.

Un calendario exigente y un Madrid en la mira

El Barcelona tiene nueve partidos en los próximos 28 días, incluido un viaje a Azerbaiyán para enfrentar al Sabah en la Champions. Flick restó dramatismo a la carga de partidos y pidió que todos estén preparados.

El Barcelona lidera LaLiga con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, que juega hoy contra el Celta. Flick dijo que la atención está en los tres puntos del Villarreal, y que el Clásico, que ganó el Madrid, ya es pasado.