Real Madrid sufre pero vence 1-0 al Villarreal pese a la expulsión de Vinicius en el Bernabéu

Real Madrid sufrió pero se llevó los tres puntos. Los merengues vencieron 1-0 al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de LaLiga con un gol de Yann Diomandé y la ayuda de Thibaut Courtois que fue figura en los momentos más complicados del partido.

El primer tiempo fue muy trabado con pocas ocasiones para ambos equipos. Mbappé estuvo cerca al minuto 6 cuando su disparo se estrelló en el poste y al 20 volvió a intentarlo sin éxito ante Gulácsi. La afición madridista mostró su descontento al descanso con el marcador en cero.

En el segundo tiempo el Villarreal comenzó a generar peligro. Courtois apareció con dos intervenciones consecutivas al minuto 58 para mantener el 0-0 antes de que el Madrid encontrara el gol al minuto 62 cuando Diomandé recibió un pase de Valverde dentro del área y definió cruzado para celebrar su primera anotación con el conjunto blanco.

Vinicius expulsado tras revisión del VAR

Al minuto 70 Vinicius anotó el 2-0 pero el VAR anuló el gol y expulsó al brasileño por agarrar del cabello al defensor William Saliba en lo que fue el momento más polémico del partido en el Bernabéu y obligó a Mourinho a reorganizar su equipo.

Con diez jugadores el técnico retiró a Arda Güler e ingresó a Camavinga para fortalecer el mediocampo. El Villarreal aprovechó la superioridad numérica para buscar el empate y estuvo cerca al minuto 75 pero Courtois volvió a aparecer con una intervención decisiva que mantuvo la ventaja merengue.

Real Madrid resistió hasta el pitazo final y se llevó los tres puntos con el 1-0 definitivo. Con esta victoria los merengues siguen presionando al líder Barcelona en la tabla de LaLiga 2026-27 aunque la diferencia con los azulgranas sigue siendo importante tras ocho jornadas disputadas.