Antigua GFC, Xelajú MC y Municipal: día, hora y dónde ver el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana

La fase de grupos de la Copa Centroamericana llega a su fin esta semana, y los equipos guatemaltecos Xelajú MC, Antigua GFC y Municipal se propondrán ser protagonistas y ganar sus respectivos duelos.

De los tres, el que mejor rendimiento ha demostrado es Xelajú MC. Los superchivos marchan con paso perfecto y lideran el grupo B con nueve puntos, lo que los convierte en el mejor representante nacional. Ya están clasificados y el miércoles 27 de agosto, buscarán consolidarse en el primer lugar contra Olimpia —segundo, con siete puntos—. Un empate le basta al equipo que dirige Amarini Villatoro para terminar en la cima. El juego está programado para disputarse a las 20 horas horas en el estadio Chelato Uclés.

El representativo de Quetzaltenango ya se encuentra en territorio hondureño, donde hará los últimos ajustes antes de su último juego.

Para ese encuentro, Xelajú no podrá contar con el defensa Kevin Ruiz, por acumulación de tarjetas. Mientras tanto, Javier González, Yilton Díaz y Romario da Silva jugarán al filo de la suspensión, pues ya tienen una amonestación y, de recibir otra, se perderían el primer partido de los cuartos de final.

Arriban a Costa Rica

Por su parte, Antigua GFC arribó el lunes 25 de agosto a Costa Rica, ya que mañana se juega la clasificación frente a la Liga Deportiva Alajuelense, actual bicampeón del torneo.

Será un partido de alta presión para el equipo antigüeño, ya que cualquier resultado distinto a una victoria lo dejaría fuera de la contienda.

Antigua GFC es tercero en el grupo A, con cuatro puntos, y su rival en turno está segundo, con seis. Para este compromiso, el técnico Mauricio Tapia alineará a José Rosales, José Ardón y Óscar Castellanos, quienes se apartaron temporalmente de los entrenos de la Bicolor para reforzar al club.

El juego se disputará este miércoles 27 de agosto a las 18 horas, en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela.

El único ausente será el goleador Óscar Santis, quien continuó en la concentración de la selección nacional.

Municipal cerrará la jornada el próximo jueves 28 de agosto, cuando visite al Herediano costarricense a las 20 horas, en un duelo en el que solo necesita un empate para asegurar su pase a los cuartos de final.

Los juegos de esta última fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf, se pueden seguir por la señal de ESPN y Disney Plus.