Canadá regresa a Guatemala después de 22 años: lo que se juega la Bicolor en los cuartos de final

Guatemala y Canadá se medirán en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en una serie que marcará el regreso de los norteamericanos a suelo guatemalteco después de más de dos décadas sin visitar el país.

La última vez que Canadá pisó territorio guatemalteco fue el 17 de noviembre de 2004 en el estadio Mateo Flores por las eliminatorias del Mundial de Alemania 2006. En aquella ocasión los norteamericanos se impusieron por la mínima diferencia con un 1-0 que dejó a Guatemala sin puntos en ese encuentro.

Desde entonces los enfrentamientos entre ambas selecciones se han disputado exclusivamente fuera de Guatemala. El encuentro más reciente fue un amistoso el 17 de enero de 2026 en Los Ángeles que sirvió de preparación para ambos equipos antes del inicio de la temporada internacional.

Guatemala llegó a esta instancia como líder del grupo B de la Liga A con siete puntos tras una fase de grupos que incluyó la victoria histórica sobre Surinam con el golazo de Matts Evans. La Bicolor clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones en lo que es un hito histórico para el fútbol chapín.

Lo que se juega la Bicolor

La serie se disputará a doble partido con el encuentro de ida el 13 de noviembre a las 8:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera y la vuelta el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto a las 7:00 PM hora Guatemala.

El ganador de la serie conseguirá su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2027 y clasificará directamente a la Copa Oro de ese mismo año en lo que representa el objetivo más ambicioso de la selección guatemalteca en los últimos años.

Canadá llega a la serie como uno de los equipos más fuertes de Concacaf tras su participación en el Mundial 2026. La Bicolor sin embargo tendrá la ventaja de jugar el partido de ida ante su afición en El Trébol en lo que podría ser un factor determinante para avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.