Fútbol Nacional
Cobán Imperial vs. Municipal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la jornada 14
Cobán Imperial y Municipal protagonizan este jueves uno de los duelos más atractivos de la jornada 14 del Apertura 2026.
Cobán Imperial recibe a Municipal. (Foto: Prensa Libre).
Cobán Imperial recibirá esta tarde a Municipal en uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El conjunto príncipe azul buscará sumar tres puntos importantes en casa frente a los escarlatas, que llegan con el objetivo de recuperar el liderato del campeonato.
El encuentro se disputará en el estadio José Ángel Rossi, donde el equipo cobanero, dirigido por Ramiro Cepeda, intentará regresar a la senda del triunfo. Cobán Imperial acumulaba dos victorias consecutivas, pero en la jornada anterior cayó frente a Antigua GFC. Ahora buscará un resultado positivo que le permita alejarse de la parte baja de la clasificación, en un certamen que no ha cumplido con las expectativas del conjunto azul de momento.
Por su parte, Municipal se mantiene en la lucha por el liderato, aunque llega después de empatar como local frente a Marquense en la jornada anterior. Los escarlatas necesitan una victoria para recuperar el primer lugar de la clasificación y mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato.
El partido está programado para las 15 horas y podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias aquí.