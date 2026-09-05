Comunicaciones rescata el empate 1-1 ante Mixco con gol de Karel Espino en los últimos minutos

Comunicaciones rescató un punto en los últimos minutos al empatar 1-1 ante Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Karel Espino marcó de penal al minuto 94, luego de una revisión del FVS. Fue el debut de Kevin García como técnico interino de los Cremas.

El primer tiempo fue parejo, aunque Comunicaciones buscó el gol con mayor insistencia. Kevin Moscoso respondió ante varios remates peligrosos y evitó la anotación crema. Los albos generaron las ocasiones más claras, pero no lograron aprovecharlas.

El FVS intervino al minuto 48, cuando el árbitro Bryan López revisó una jugada en la portería de Mixco. Tras un cabezazo dentro del área, el balón pareció cruzar la línea de gol. Luego de varios minutos de revisión, López determinó que no había ingresado completamente.

Mixco tomó la iniciativa en el segundo tiempo y Fabricio Benítez realizó cambios al minuto 63. Esteban García ingresó desde el banquillo y dos minutos después marcó el 1-0. El gol llegó tras un desvío de Nicolás Martínez.

Lynner García de Mixco y Diego Santis de Comunicaciones disputan el balón en el estadio Santo Domingo de Guzmán por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).

Los Cremas reaccionan

Comunicaciones aumentó la presión en busca del empate y realizó varios cambios. Al minuto 91, Agustín Vuletich reclamó una falta dentro del área. Tras revisar la acción en el FVS, el árbitro confirmó el penal a favor de los Cremas.

Karel Espino asumió la responsabilidad y cobró el penal al minuto 94. El jugador venció a Kevin Moscoso desde los once metros y estableció el 1-1 definitivo. Comunicaciones evitó así la derrota en los últimos minutos.

El empate significó el primer punto de Kevin García como técnico interino de Comunicaciones, tras la salida de Marco Antonio Figueroa. Los Cremas llegan en la novena posición de la tabla con ocho puntos. El equipo buscará mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Mixco, por su parte, dejó escapar la victoria en el tiempo añadido. Los Chicharroneros habían tomado ventaja y dominado durante el segundo tiempo, pero no lograron sostener el resultado. El equipo de Fabricio Benítez terminó con un punto tras estar cerca de quedarse con los tres.