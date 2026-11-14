Comunicaciones vence 2-0 a Cobán Imperial y se acerca a la zona de clasificación

Comunicaciones venció 2-0 a Cobán Imperial en el estadio Cementos Progreso y encadenó su tercera victoria consecutiva. Lo logró jugando con diez desde el minuto 40, por la expulsión de Juan David Osorio, y llegó a 26 puntos, con lo que se mantiene con posibilidades de meterse a la clasificación.

Los cremas salieron con buen ritmo y velocidad. Al minuto 17, Cobán perdió el balón en la salida y Dewinder Bradley asistió a Paolo Dantaz, quien sacó un disparo al fondo del arco para el 1-0. Fue el undécimo gol de Dantaz en 59 apariciones y el tercero en ocho partidos con Comunicaciones.

Cobán había avisado antes, con una llegada por el segundo palo al minuto 5 que Fredy Pérez controló. El portero volvió a intervenir al 9, cuando desvió con una mano un cabezazo de Juan Carlos Winter. Después, Comunicaciones tomó el control con remates de Bradley y Axel De la Cruz que se fueron altos.

Kevin Gordillo / PL

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Diez jugadores y un gol anulado

Al minuto 40, Juan Osorio despejó un balón y luego pisó con el botín la espalda de Julio Sandoval. El árbitro Elmer Herrera revisó la jugada en el FVS y ratificó la expulsión al 42. El técnico Roberto Montoya ya había perdido sus dos tarjetas azules, y los Cremas se fueron al descanso arriba por la mínima.

Cobán dominó el inicio del complemento y encontró el empate al minuto 52, con un cabezazo de Selvin Teni tras un tiro de esquina. La jugada se revisó en el FVS y se anuló por fuera de lugar de Janderson Pereira. Los albos, que no lograban organizarse, respiraron.

Kevin Gordillo/PL

Comunicaciones respondió con un paso adelante. Al 64, Stheven Robles filtró desde la izquierda a William Duarte, quien cedió de taquito para la llegada de Dewinder Bradley. El delantero definió con un remate raso y esquinado para el 2-0. "Cada partido es una final para nosotros" expresó el jugador crema.

Con el partido encaminado, los cremas se replegaron y cedieron el balón y las bandas. Cobán insistió con centros, con Uri Amaral y los dos Moreira en el área, pero sin éxito. Al 81, Fredy Pérez salvó a una mano sobre la línea, en una serie de remates y despejes, y sostuvo la ventaja hasta el final.