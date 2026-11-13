En los primeros cinco minutos: Por qué Alphonso Davies fue sustituido en el juego de Guatemala vs Canadá

Este 13 de noviembre comenzó el encuentro entre las selecciones de Guatemala y Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Hasta el momento, el encuentro favorece a los canadienses, ya que, a los 16 minutos de juego, Tani Oluwaseyi abrió el marcador y Liam Millar aumentó la ventaja a 2-0 con una anotación a los 28 minutos.

Antes de las anotaciones, hubo un momento que llamó la atención de todos, pues ocurrió durante los primeros cinco minutos del partido.

El encuentro generaba expectativa, además de por lo que ambas selecciones tenían en juego, por la presencia de algunas figuras que militan en las ligas más importantes de Europa. Una de ellas es Alphonso Davies.

El jugador de 26 años juega actualmente en el Bayern de Múnich de Alemania, y su presencia en el terreno de juego suponía un factor a tener en cuenta para la Azul y Blanco.

Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado cuando Davies fue sustituido apenas cinco minutos después del inicio del partido.

En plena jugada, Davies se tiró al suelo e indicó a sus compañeros que no podía continuar, por lo que fue sustituido por Ralph Priso.

Aunque aún no se ha confirmado qué le ocurrió a Davies, algunas versiones apuntan a que pudo tratarse de una lesión muscular.

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