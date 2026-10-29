Fútbol Nacional
EN VIVO: Antigua GFC busca recuperar el liderato ante San Pedro; siga el minuto a minuto
Antigua GFC busca reencontrarse con el triunfo esta noche cuando enfrente a San Pedro en el estadio Pensativo, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir en la lucha por el liderato del Apertura 2026.
Antigua GFC quiere recuperarse ante San Pedro.(Foto Prensa Libre).
La actividad de la Liga Nacional continúa esta noche en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a San Pedro en un encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2026. El conjunto colonial buscará regresar a la senda del triunfo después de la derrota sufrida en la jornada anterior frente a Comunicaciones.
Los dirigidos por Mauricio Tapia intentarán aprovechar su condición de local para recuperar la confianza y mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato. Además, una victoria les permitiría subír de nuevo al liderato, en una fase del torneo en la que cada punto comienza a ser determinante.
Por su parte, San Pedro afronta un compromiso exigente, pero con la motivación de conseguir un resultado positivo como visitante. El conjunto sampedrano buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro entre Antigua GFC y San Pedro que comienza a las 18:00 horas.