Fútbol Nacional
EN VIVO | Antigua GFC recibe a Marquense en el partido inaugural del Apertura 2026
El balón vuelve a rodar en la Liga Nacional. Antigua GFC recibirá este viernes a Marquense en el estadio Pensativo, escenario donde se abrirá oficialmente el Torneo Apertura 2026.
Antigua y Marquense abren el telón del Torneo Apertura 2026. (Foto: Prensa Libre).
El Torneo Apertura 2026 comienza este viernes 24 de julio en la ciudad colonial, donde Antigua GFC recibirá a Marquense en el estadio Pensativo, en el partido inaugural de la Liga Nacional.
El encuentro se disputará a las 18 horas y ambos equipos buscarán comenzar el campeonato con una victoria. Antigua GFC y Marquense afrontan el inicio del torneo con la intención de sumar sus primeros tres puntos. Se espera un partido intenso y con opciones de gol en el estadio Pensativo.
Aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro, con las alineaciones, incidencias, goles y las acciones más destacadas del debut de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026.