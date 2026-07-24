EN VIVO | Antigua GFC recibe a Marquense en el partido inaugural del Apertura 2026

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EN VIVO | Antigua GFC recibe a Marquense en el partido inaugural del Apertura 2026

El balón vuelve a rodar en la Liga Nacional. Antigua GFC recibirá este viernes a Marquense en el estadio Pensativo, escenario donde se abrirá oficialmente el Torneo Apertura 2026.

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Antigua y Marquense abren el telón del Torneo Apertura 2026. (Foto: Prensa Libre).

Antigua y Marquense abren el telón del Torneo Apertura 2026. (Foto: Prensa Libre).

El Torneo Apertura 2026 comienza este viernes 24 de julio en la ciudad colonial, donde Antigua GFC recibirá a Marquense en el estadio Pensativo, en el partido inaugural de la Liga Nacional.

El encuentro se disputará a las 18 horas y ambos equipos buscarán comenzar el campeonato con una victoria. Antigua GFC y Marquense afrontan el inicio del torneo con la intención de sumar sus primeros tres puntos. Se espera un partido intenso y con opciones de gol en el estadio Pensativo.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro, con las alineaciones, incidencias, goles y las acciones más destacadas del debut de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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