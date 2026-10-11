EN VIVO | Antigua GFC vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada 13

Antigua GFC y Cobán Imperial cierran la actividad de la jornada 13 del Apertura 2026 este domingo a las 7:10 PM en el estadio Pensativo. Los coloniales llegan en la tercera posición con 22 puntos y buscarán sumar de local para mantenerse en la pelea por el liderato del torneo nacional.

Cobán Imperial llega al partido en la novena posición con 13 puntos y con la motivación de haber encadenado victorias consecutivas en las últimas jornadas. Los Príncipes Azules buscarán dar la sorpresa en el estadio Pensativo y seguir su proceso de recuperación en la segunda vuelta del torneo.

El duelo promete ser muy disputado entre un Antigua que necesita ganar para no perder terreno con los líderes y un Cobán que llega con la confianza de su buen momento reciente en lo que será el cierre perfecto de una jornada muy intensa del Apertura 2026.

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