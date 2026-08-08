EN VIVO | Antigua GFC vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la tercera jornada del Apertura 2026

Antigua GFC y Guastatoya protagonizan este sábado un partido atractivo por la tercera jornada del Apertura 2026 en el estadio Pensativo a las 7:00 PM. Los coloniales dirigidos por Mauricio Tapia llegan con la necesidad de sumar puntos y consolidarse en el torneo nacional tras una semana complicada en Copa Centroamericana.

Guastatoya por su parte llega al estadio Pensativo como uno de los equipos más en forma del campeonato. Los pecho amarillo dirigidos por Martín "Tato" García acumulan dos victorias consecutivas tras superar a Aurora y golear 4-0 a Malacateco buscando mantenerse entre los líderes del torneo.

El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada con Antigua buscando recuperar su mejor nivel como local ante un Guastatoya que llega con la confianza de quien no ha perdido ningún partido en el Apertura 2026.

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