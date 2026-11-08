EN DIRECTO
Fútbol Nacional
EN VIVO | Antigua GFC vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la jornada 19
Antigua GFC, líder del Apertura 2026, recibe hoy a las 6:00 PM a un Malacateco que buscará puntos urgentemente en el estadio Pensativo.
Antigua GFC y Malacateco se miden hoy a las 6:00 PM en el estadio Pensativo, por la jornada 19 del Apertura 2026. Los panza verdes llegan como líderes con 35 puntos, tras vencer 2-0 a Aurora de visita.
Malacateco llega en la undécima posición con 19 puntos. Los Toros visitan al líder en busca de una sorpresa que los saque de la parte baja de la tabla, en el tramo final de la fase de clasificación.
Antigua quiere cuidar el primer lugar y no dar ventajas, y viene con bajas de jugadores convocados a la Selección para enfrentar a Canadá. Cada punto cuenta para los dos: el líder para mantenerse arriba y Malacateco para alejarse un poco de la zona baja.