EN VIVO | Antigua GFC vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto del encuentro por la jornada 15

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EN VIVO | Antigua GFC vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto del encuentro por la jornada 15

Antigua GFC recibe esta noche a Xelajú MC en el estadio Pensativo con la mira puesta en el liderato del Torneo Apertura 2026, mientras los quetzaltecos buscan volver a la zona de clasificación.

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En la continuación de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, Antigua GFC recibirá esta noche a Xelajú MC en el estadio Pensativo, en la ciudad colonial, en el penúltimo partido de la fecha.

Ambos equipos llegan al encuentro con grandes aspiraciones. El conjunto aguacatero buscará una victoria que le permita asumir el liderato del campeonato, en una tabla de posiciones que se mantiene muy ajustada en los primeros lugares.

Por su parte, los superchivos quedaron fuera de los puestos de clasificación tras los primeros resultados de la jornada, por lo que intentarán conseguir un triunfo que les permita regresar a la zona de clasificación y ascender hasta la cuarta posición.

Sigue aquí todos los detalles del encuentro a partir de las 19 horas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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