En vivo: Antigua recibe a Aurora; siga el minuto a minuto del partido de la fecha 7 del Apertura 2026

La jornada siete del Torneo Apertura 2026 arranca esta noche en el Estadio Pensativo, cuando Antigua GFC reciba a Aurora FC.

La Ciudad Colonial se vestirá de verde para apoyar a su equipo. El cuadro antigüeño buscará regresar a la senda del triunfo tras perder su invicto en la fecha anterior frente al conjunto de San Pedro. Los dirigidos por Mauricio Tapia suman 12 puntos y ocupan la segunda casilla, a tres unidades del líder, Municipal.

El equipo colonial cuenta con un partido menos, por lo que una victoria esta noche le permitiría igualar en puntos a los rojos.

Por su parte, el cuadro aurinegro buscará dar la sorpresa y llevarse los tres puntos de tierras antigüeñas. Los dirigidos por Saúl Phillips ocupan la quinta posición, con nueve puntos, y buscarán un triunfo que les permita escalar en la tabla de clasificación.

El encuentro comenzará a las 19 horas en el Estadio Pensativo. El minuto a minuto del partido se podrá seguir a través de Prensa Libre y DataFactory.