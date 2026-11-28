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Fútbol Nacional
EN VIVO | Antigua vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Los coloniales reciben a los chicharroneros hoy a las 3:00 PM en el estadio Pensativo, con el primer lugar y el pase directo a semifinales en juego.
Antigua GFC y Mixco se enfrentan este sábado a las 3:00 PM en el estadio Pensativo, por la última jornada de la fase de clasificación. Los coloniales lideran con 40 puntos y llegan tras empatar 0-0 con Municipal. Los chicharroneros suman 37 y vienen de vencer 2-0 a Malacateco.
Los dos equipos ya aseguraron su lugar en la fase final. Antigua termina primero y avanza directo a semifinales si empata o gana, y si pierde queda en manos de la diferencia de goles. Mixco es cuarto por diferencia de goles (+8) y necesita ganar y esperar resultados.
Los dos primeros de la tabla pasan directo a semifinales, y del tercero al sexto juegan una ronda previa. Los otros cinco partidos se juegan a la misma hora, así que la parte alta puede cambiar hasta el último pitazo.