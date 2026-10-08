EN VIVO | Antigua vs. Municipal: sigue el minuto a minuto del encuentro reprogramado de la fecha 10

Antigua GFC recibe esta noche a Municipal en el estadio Pensativo, en un partido reprogramado correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia buscará volver al triunfo después de sufrir dos derrotas consecutivas en el campeonato, resultados que le hicieron perder el liderato. Los coloniales necesitan una victoria para acercarse a Guastatoya, líder del torneo, y mantenerse en la disputa por el primer lugar.

Por su parte, Municipal llega al encuentro con la intención de sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato del campeonato. Actualmente ocupa la segunda posición y, de ganar esta noche, superaría a Guastatoya. Además, el equipo rojo le quedaría un partido pendiente.

Ambos equipos se encuentran entre los clubes que disputan los primeros puestos del torneo, por lo que el resultado podría influir en la clasificación. Sigue en vivo las incidencias del partido entre Antigua GFC y Municipal, con las principales acciones, goles, alineaciones y detalles del encuentro correspondiente.