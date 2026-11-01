Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora FC vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 18
Los aurinegros reciben al líder Antigua este domingo a las 11:00 AM en el estadio Cementos Progreso en el partido que abre la jornada 18 del torneo Apertura 2026.
Aurora FC y Antigua GFC se miden este domingo a las 11:00 AM en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros llegan con 25 puntos, tras vencer 0-2 a Malacateco, y quieren aprovechar su condición de local para meterse en la pelea por los primeros lugares.
Antigua llega como líder del torneo, con 32 puntos, tras vencer a San Pedro en su último partido. Los coloniales quieren mantener la cima y no ceder ventaja ante Municipal, que los persigue a solo dos puntos, en una segunda vuelta cada vez más apretada.
El duelo promete ser muy disputado entre un Aurora que quiere seguir sumando y un Antigua que no puede permitirse tropiezos para mantenerse en la cima. Cada punto cobra valor en un tramo del Apertura 2026 en el que la tabla está muy cerrada.
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