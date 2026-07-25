EN VIVO | Aurora FC vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto del debut de ambos equipos en el Apertura 2026

Aurora FC y Guastatoya abren su participación en el Torneo Apertura 2026 este sábado 25 de julio a las 3:00 PM en el Estadio Cementos Progreso donde los aurinegros estrenarán su nueva sede como local tras abandonar el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.

El equipo dirigido por Saúl Phillip llega al nuevo torneo tras un Clausura complicado donde no logró clasificar a las siguientes fases y buscará arrancar con buen pie ante un Guastatoya que también cerró el torneo anterior con un rendimiento irregular.

Ambos equipos llegaron al Apertura 2026 con varias incorporaciones en sus planteles buscando reforzar sus escuadras y competir de mejor manera en el nuevo campeonato.

Aurora que comparte el Cementos Progreso con Comunicaciones como nueva sede intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos del torneo mientras que Guastatoya buscará sorprender de visitante y comenzar el campeonato con una victoria que le dé confianza de cara a las próximas jornadas

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