Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora FC vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la jornada 15
Los aurinegros reciben a los gallos este domingo a las 11:30 AM en el estadio Cementos Progreso en el primer partido de una jornada 15 que se extenderá hasta el martes.
Aurora y San Pedro FC abren la actividad de la jornada 15 del Apertura 2026 este domingo a las 11:30 AM en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros llegan en la décima posición con 12 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para escalar posiciones en la segunda vuelta del torneo chapín.
San Pedro llega al partido en la cuarta posición con 18 puntos en lo que sigue siendo uno de los arranques más sólidos del campeonato para los gallos. Los sampedranos buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.
El partido promete ser muy disputado entre dos equipos con objetivos distintos en la tabla en lo que será el primero de cuatro partidos que se disputarán este domingo en la jornada 15.
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