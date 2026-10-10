Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora FC vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la jornada 13
Los aurinegros reciben a los superchivos este sábado a las 3:00 PM en el estadio Cementos Progreso en un duelo donde Xelajú buscará sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.
Aurora y Xelajú MC abren la actividad de la jornada 13 del Apertura 2026 este sábado a las 3:00 PM en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros llegan en la décima posición con 12 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para escalar posiciones en la segunda vuelta del torneo.
Xelajú llega al partido en la quinta posición con 18 puntos en lo que ha sido un arranque muy competitivo para los Superchivos. Los quetzaltecos buscarán sumar de visita para no perder terreno con los líderes del campeonato nacional.
El duelo promete ser muy disputado entre dos equipos con objetivos distintos en la tabla del Apertura 2026 donde cada punto cobra mayor importancia en la segunda vuelta del torneo.
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