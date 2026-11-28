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Fútbol Nacional
EN VIVO | Aurora vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Aurora cierra el torneo sin opciones de clasificar, y Cobán busca una victoria para pelear por el sexto lugar, este sábado a las 3:00 PM.
Aurora FC y Cobán Imperial se enfrentan hoy a las 3:00 PM en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la última jornada del Apertura 2026. Los aurinegros suman 25 puntos. Cobán tiene 28 y llega tras vencer 2-0 a San Pedro.
Aurora quedó matemáticamente fuera de la fase final tras caer 2-3 ante Municipal. Con tres puntos más llegaría a 28, y San Pedro ya tiene 29. Juega para despedirse del torneo con una victoria.
Cobán sigue vivo por el sexto lugar. Si gana llega a 31 y necesita que San Pedro no gane. Si Marquense también gana, decide la diferencia de goles, donde Cobán tiene -2 contra -8.